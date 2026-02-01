  1. Ekonomim
AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, acil durum ilan ederek Ankara'ya indi.

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

Kokpit ekibi, transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı. 

AJet uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçağın pilotlarının neden acil durum deklare ettiği henüz öğrenilemedi.

