AJet'in Tahran uçağı hasta yolcu için acil iniş yaptı
Ajet Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran’a gitmek üzere havalanan VF-183 sefer sayılı uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Esenboğa Havalimanı’na divert etti. Ardından uçak Tahran seferine devam etti.
Hüseyin ASLIYÜCE
Ediline bilgiye göre Ajet Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın başkenti Tahran’a gitmek üzere saat 04:30 sıralarında kalkan VF-183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, 105 yolcusunu alarak havalandı.
Uçak Kırşehir üzerinde iken bir yolcu rahatsızlandı. Bu durum üzerine uçağın pilotu Ankara Esenboğa Trafik Kontrol Kulesine acil durum deklare etti.
Uçak Esenboğa Havalimanı’na sorunsuz inerek hasta yolcusunu uçağın altına gelen ambulans bıraktı. Daha sonra uçak Tahran seferine devam etti.