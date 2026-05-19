AK Parti 14 Ağustos'ta seçim startı verecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

AK Parti’nin ‘strateji ekibi’ seçimlere yönelik yeni yol haritası belirlerken, kabine üyeleri de sorun ve çözüm odaklı toplantılarını milletvekilleriyle gruplar halinde değil il il yapıyor. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere kabine üyeleri her hafta bir ilin milletvekilleriyle bir araya geliyor. Milletvekilleri seçim bölgelerinin sorunları, yarım kalan yatırımları ve acilen yapılması gereken talepleri ilgili bakana aktarıyor. Yapılacak yatırımlar raporlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na bildiriliyor.

AK Parti’den gelenek haline gelen ve özellikle kabine üyeleri ile yapılan istişare toplantıları artık farklı bir formatta devam edecek. Bakanlar milletvekilleriyle gruplar halinde değil, il il görüşecek. İcracı bakanlıkların sahadaki taleplere hızlı yanıt verebilmesi amacıyla milletvekilleri illerinden ve seçmenlerden topladığı şikayetler, talepler ve bölgesel projeler birinci elden ilgili bakana iletilerek çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedeflenecek.

Hastaneler ve yollar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine üyelerine illerde yarım kalan yatırımların tamamlanması için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan teşkilatlardan gelen sorunların çözümü noktasında başta bakanlar olmak üzere, “Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım” vurgusunu da yaptığı söylendi. Parti teşkilatlarının yanı sıra milletvekillerinden bakanlara en fazla illerinde yarım kalan yatırımları tamamlanması konusunda talep geldiği bunların başında da hastaneler olduğu kaydedildi. İstişare toplantılarında ayrıca Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve partinin geleceğe dair vizyonu da değerlendiriliyor.

Öte yandan, AK Parti, 14 Ağustos’ta, 25. kuruluş yıldönümünü seçim startı vererek kutlamaya hazırlanıyor. Yeni bir seçim kampanyası için hazırlıklara başlayan AK Parti aynı zamanda kuruluş yıldönümünde yeni manifestosunu da tanıtacak. AK Parti, iktidardaki 25. yılına denk gelen 2026’yı yalnızca bir yıldönümü olarak değil, seçim kampanyasının ana ekseni olarak değerlendirmeye hazırlatıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, partinin kuruluş yıldönümüyle birlikte daha görünür hale getirilmesi planlanıyor.