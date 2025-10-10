AK Parti 2026 yılı hedeflerini 'Türkiye Yüzyılı için AK Parti' sloganı ile hayata geçirecek

BESTİ KARALAR

Reform hedeflerinin ilk başlığını, “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” oluşturacak. Büyüme, istihdam, enflasyonla mücadele, yapılacak reformların ana başlıklarını oluşturacak. Türkiye’nin 81 ilinde il yapısına göre yatırım alanları açılacak. Kaynakları üretken alanlara daha fazla yönlendirerek dışa açık bir ekonomi olarak her alanda rekabetçilik geliştirilecek. Ekonomide mali disiplinden taviz verilmeyecek ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Reel ekonomide güçlü, kalıcı ve kararlı adımlar atılacak. Enerji, sanayi alanlarında yeni teşvikler ve projeler geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm hızlandırılacak

Kentsel dönüşümde, “Dirençli Şehir Konut Finansman Modeli”yle evini dönüştürmek isteyenlere, uygun vadeli ve ödeme şartları ile finans desteği verilecek. Sosyal konut projelerine devam edilecek. AK Parti’nin reform başlıkları arasında nüfusu gençleştirme hedefi de var. Bunun için doğurganlığı artırmak amacıyla bir dizi yeni adım atılacak. Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, yeni evlenen çiftlere kredi oranları yükseltilecek. Doğum yapan ve çalışan annelere esnek çalışma modeliyle destek verilecek. Doğum yapmış annelerin, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracak. Sosyal destek programları ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanları genişletilecek.

Anayasa ve Terörsüz Türkiye

2026 yılı hedefleri arasında, yeni ve sivil bir anayasada var. Tamamen milli iradeden doğan, geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni Anayasa Türkiye Yüzyılı’na kazandırılacak. Ayrıca, ‘terör potansiyelinin olmadığı yeni bir başlangıç’ başlığı da hedefler arasında yer aldı.