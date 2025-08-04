  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti 24 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni vizyonu anlatacak
Takip Et

AK Parti 24 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni vizyonu anlatacak

AK Parti, kuruluş yıldönümü için kutlama hazırlıklarına başladı. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti 24. kuruluş yıldönümünü 81 ilde kutlamaya hazırlanıyor. Aynı gün partiye çeşitli partilerden milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde de katılımlar olması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti 24 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni vizyonu anlatacak
Takip Et

BESTİ KARALAR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24. yıl etkinlikleri için Ankara’da geniş katılımlı bir program planlanıyor. Kutlamalarda hem geçmiş 24 yılın muhasebesi yapılacak hem de geleceğe dair mesajlar verilecek.

Mesajlar arasında; AK Parti’nin 2002 yılından bu yana birçok genel ve yerel seçimde aldığı sonuçlar, gerçekleştirdiği reformlar ve Türkiye’ye kazandırdığı projeler etkinliklerde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Parti yöneticileri, 24. yıl vesilesiyle hem teşkilata moral vermeyi hem de kamuoyuna güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı iletmeyi hedefliyor.

Kuruluş yıldönümü programında ayrıca AK Parti’nin 24 yıllık siyasi yolculuğu, reform süreçleri, kalkınma projeleri ve seçim başarıları da öne çıkarılacak. Etkinlikte video sunumları, tematik konuşmalar ve özel belgesel gösterimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kuruluş yıldönümünde yapacağı konuşmada, AK Parti’nin 2026 yılında hayata geçireceği yeni reformları açıklaması beklenirken, Terörsüz Türkiye süreci ile de yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Türkiye’nin, özellikle diplomaside gösterdiği başarıya da vurgu yapılması planlanıyor.

"Katılımlar bekleniyor"

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; 14 Ağustos 24. kuruluş yıldönümünde hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde partiye katılımların olması bekleniyor. Partiye katılanlara rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ifade ediliyor. Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı, Hasan Ekici partilerinden istifa edip AK Parti’ye geçmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi’nden istifa eden Selim Temurci ile İsa Mesih Şahin’in de 14 Ağustos günü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Aynı gün başta CHP olmak üzere değişik partilerden sürpriz bazı belediye başkanlarının da katılacağı iddia ediliyor.

Avrupa yeşil alüminyum rekabetinde gerideAvrupa yeşil alüminyum rekabetinde gerideEkonomi

 

Rekabete ‘kayıt dışı emekli’ engeliRekabete ‘kayıt dışı emekli’ engeliEkonomi

 

Gündem
İzmir'de 2 ilçede 19 saat su kesintisi yaşanacak
İzmir'de 2 ilçede 19 saat su kesintisi yaşanacak
Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Diyarbakır'da kahvehanede kavga: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da kahvehanede kavga: Çok sayıda yaralı var
Trabzon'da teleferikte akıma kapılan çift hayatını kaybetti
Trabzon'da teleferikte akıma kapılan çift hayatını kaybetti
Müsavat Dervişoğlu: Kanun teklifimizi önergelerimizi reddedenler Öcalan isteyince hemen komisyon kuruyor
Dervişoğlu: Önergelerimizi reddedenler Öcalan isteyince hemen komisyon kuruyor
İstanbul'da Filistin eyleminde 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Filistin eyleminde 1 kişi gözaltına alındı