AK Parti 24 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni vizyonu anlatacak

BESTİ KARALAR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24. yıl etkinlikleri için Ankara’da geniş katılımlı bir program planlanıyor. Kutlamalarda hem geçmiş 24 yılın muhasebesi yapılacak hem de geleceğe dair mesajlar verilecek.

Mesajlar arasında; AK Parti’nin 2002 yılından bu yana birçok genel ve yerel seçimde aldığı sonuçlar, gerçekleştirdiği reformlar ve Türkiye’ye kazandırdığı projeler etkinliklerde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Parti yöneticileri, 24. yıl vesilesiyle hem teşkilata moral vermeyi hem de kamuoyuna güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı iletmeyi hedefliyor.

Kuruluş yıldönümü programında ayrıca AK Parti’nin 24 yıllık siyasi yolculuğu, reform süreçleri, kalkınma projeleri ve seçim başarıları da öne çıkarılacak. Etkinlikte video sunumları, tematik konuşmalar ve özel belgesel gösterimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kuruluş yıldönümünde yapacağı konuşmada, AK Parti’nin 2026 yılında hayata geçireceği yeni reformları açıklaması beklenirken, Terörsüz Türkiye süreci ile de yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Türkiye’nin, özellikle diplomaside gösterdiği başarıya da vurgu yapılması planlanıyor.

"Katılımlar bekleniyor"

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; 14 Ağustos 24. kuruluş yıldönümünde hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde partiye katılımların olması bekleniyor. Partiye katılanlara rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ifade ediliyor. Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı, Hasan Ekici partilerinden istifa edip AK Parti’ye geçmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi’nden istifa eden Selim Temurci ile İsa Mesih Şahin’in de 14 Ağustos günü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Aynı gün başta CHP olmak üzere değişik partilerden sürpriz bazı belediye başkanlarının da katılacağı iddia ediliyor.