AK Parti 30 maddelik Sivil Havacılık Kanun değişikliği teklifini Meclise sundu

CANAN SAKARYA-ANKARA

Orman alanlarında yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri, akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ile terminal binalarının yapımına havaalanı ve havalimanı sınırları içinde kalmak kaydıyla izin verilebilecek. Genel bütçe kapsamındaki idareler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması halinde izin sahibinin talebi üzerine yüklenici şirket adına üst hakkı tesis edilebilecek. İzinler izin sahibi adına devam edecek. Adına üst hakkı tesis edilen yüklenici şirketten ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil hiçbir bedel alınmayacak.

AK Parti Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 30 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.Yasa teklifi ile tüm yolcuların güvenlik kontrolünden geçmesine yönelik mevzuat Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasına uyumlu hale getiriliyor. Tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilip aranacak. Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emri ile genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte; kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edip arayabilecek. Havacılık güvenliği tedbirleri kapsamında havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişilere, havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişilere, bu alanlarda güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanmasını sağlamaktan sorumlu kişilere ve yolcu dışındaki diğer kişilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Römorkörlük hizmetlerine taban ve tavan fiyat

Yasa teklifi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlerin taban ve tavan ücretlerini belirleme yetkisi veriliyor. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ücretlerini, demirleme ücretlerinin yüzde 50’si Döner Sermayeye yüzde 50’si Hazineye aktarılacak.

Denizcilikte yeşil dönüşüm desteklenecek

Limanlaraa gelen veya ayrılan ticari gemilerin sera gazı emisyonları için emisyon bedelinin tahsil edilmesi ile elde edilecek gelirler denizciliğin yeşil dönüşümünün desteklenmesi için kullanılacak. Ticaret gemilerinin tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma gibi konularda denetiminin uluslararası sözleşmeler kapsamında olanlar için sözleşmeye göre kapsam dışında olanların ise yönetmeliğe göre yapılacak.

Fosil yakıt kullanmayan deniz aracına harç desteği

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) tescilli gemilerin ilk kayıt ve yıllık harçları ile ilgili olarak şirket birleşmeleri, bölünmeleri veya tür veya unvan değişiklikleri nedeniyle sicillerde gerçekleştirilen işlemler ile miras yoluyla intikallerde ilaveten harç alınmaması, pay devirlerinde ise pay oranında harç alınması teklifle düzenleniyor.

Ayrıca, TUGS’a kayıtlı olan veya kaydedilecek olan deniz araçlarının ana sevk sistemlerinde fosil yakıt olmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmayacak.

Uçuş izni almadan İHA uçurana 60 bin lira ceza

Uçuş izni almadan veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuranlara 60 bin lira idari para cezası verilecek.