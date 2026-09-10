AK Parti, 5 soruyla nabız ölçecek!

BESTİ KARALAR - ANKARA

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 61,6’sı süreci desteklediğini, yüzde 38,4’ü ise desteklemediğini belirtti. Araştırmada siyasi parti seçmenlerinin sürece verdiği destek oranları da aktarıldı.

Mecliste İYİ Parti dışında neredeyse temsil edilen tüm partilerin desteğini alan 12 maddelik çerçeve yasa 467 rekor bir oyla kabul edildi. Buna göre; en yüksek destek yüzde 90,5 ile DEM Parti seçmeninden gelirken, AK Parti ve MHP seçmenlerinde de destek yüzde 80’in üzerinde ölçüldü.

Parti tabanlarında destek ne kadar?

14 Ağustos’ta Meclis’te kabul edilen çerçeve yasa, aynı ay içinde topluma soruldu. Araştırmaya yansıyan sonuçlara bakıldığında, parti tabanlarının hatta sürece karşı çıkan İYİ Parti tabanından da destek geldi. Partilerin tabanının sürece olan desteği araştırmaya şu şekilde yansıdı: AK Parti: yüzde 85,5 - MHP: yüzde 80,7 - DEM Parti: yüzde 90,5 - CHP: yüzde 47,4 - Yeni Parti: yüzde 40,9 - İYİ Parti: yüzde 15,0 - Kararsızlar: yüzde 64,8. GENAR’ın araştırmasına göre AK Parti, MHP ve DEM Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu sürece destek verirken; CHP ve Yeni Parti tabanında destek yüzde 50’nin altında kaldı. İYİ Parti seçmeninde ise destek yüzde 15 olarak ölçüldü. Araştırmada, Meclis’te rekor oyla kabul edilen çerçeve yasa toplumda, Terörsüz Türkiye politikasında kamuoyu sürece yönelik geniş desteği somut bir beklentiden çok bu konudaki siyasi iradeye duyulan güven biçiminde algılandığı aktarıldı.

Eylül ayı boyunca çeşitli sorularla anket yapılacak

Eylül ayı boyunca sahada süreci seçmene anlatacak olan AK Parti, her ay düzenli olarak çeşitli konularda yaptırdığı kamuoyu araştırmalarını, bu ay Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis’te kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasayı soracak. 5 soruda, (Meclis’te 467 oyla kabul edilmesi, destekleyip desteklemedikleri, Türkiye’de sona eren terörün yansımaları…) çerçeve yasanın toplumda nasıl yankı bulduğu araştırılacak.