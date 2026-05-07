AK Parti 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belde statüsü kazanan yerleşim birimlerinde 7 Haziran'da yapılacak seçimler için belediye başkan adaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Tokat'ın Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Çevrecik beldesinde Turgay Çetin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer, Gümüşhane Merkez Tekke beldesinde ise Kemalettin Demirkıran'ı AK Parti'nin adayı olarak açıklayan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun."