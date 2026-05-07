  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkan adaylarını açıkladı
Takip Et

AK Parti 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti, 7 Haziran'da yapılmasına karar verilen ara seçimler için 5 belde belediye başkan adayını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkan adaylarını açıkladı
Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belde statüsü kazanan yerleşim birimlerinde 7 Haziran'da yapılacak seçimler için belediye başkan adaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Tokat'ın Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Çevrecik beldesinde Turgay Çetin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer, Gümüşhane Merkez Tekke beldesinde ise Kemalettin Demirkıran'ı AK Parti'nin adayı olarak açıklayan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun."

Kuzeyin yeni muhafızı: Norveç’in Leopard 2A8 dönemi başladıKuzeyin yeni muhafızı: Norveç’in Leopard 2A8 dönemi başladıSavunma Sanayi

 

Akkuyu NGS'de yeni gelişme: 2. güç ünitesi için işletmeye alma izni verildiAkkuyu NGS'de yeni gelişme: 2. güç ünitesi için işletmeye alma izni verildiEnerji

 