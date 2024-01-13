AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.