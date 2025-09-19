AK Parti Adıyaman İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kablan, makamların geçici, davanın ise kalıcı olduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da AK Parti’nin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya devam edeceğim” dedi. Kablan, hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu ve isimlerin değişse de inanç ve idealin süreceğini belirtti.

Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir.

Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır."

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim;



AK Parti'de dün de Haluk Laçin Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.