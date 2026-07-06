AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin istifa etti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, açıklamasında “AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

İki yıl önce il başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini hatırlatan Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ildeki siyasi temsilcisi olma görevini iki yıl boyunca gururla taşıdığını söyledi.

Şahin, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra da davası davam, yolu yolumdur” dedi.

Şahin, AK Parti’ye bağlılığının süreceğini belirterek, “AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.