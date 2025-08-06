AK Parti, ağustos ayında sahaya iniyor

Ankara (EKONOMİ)

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısı ile 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını anlattı.

Büyükgümüş, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu götüreceklerini açıkladı.

Bu hafta Türkiye Yüzyılı buluşmalarının başladığını belirten Büyükgümüş, "Bu toplantı serimize başlamamızla birlikte kadın kolları teşkilatlarımız da yoğun bir şekilde ev ziyaretlerine başlayacaklar. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin kadın kollarımız evlerine gidecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Biz burada terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak. Onların duasını, onların göstermiş olduğu Türkiye'nin geleceği bakımından, varlığı bakımından yüksek fedakarlığı hem bir kez daha tazimle bu manada teyit etmiş olacağız. Hem de yapacağımız çalışmaların ana fikrini bizzat oradaki aktörlerimizle inşallah şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birinci elden paylaşıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onlara mesajını iletmiş olacağız" diye konuştu.

‘Teşkilatlar saha iniyor’

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı 81 ilde 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını hayata geçirerek vatandaşlarla buluşmayı planlıyor.

Programın amacını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, tüm kadrolarla sahada olacaklarını belirterek, “AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren milletimiz ile doğrudan gönül bağı kuruyoruz. Bu dönemde de milletimize giderek gündemdeki konuları anlatacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, enflasyon ile mücadele ve kalıcı refah adımlarını, milli teknoloji hamlemizi, aile yılı hedeflerimiz anlatacağız. Ağustos ve Eylül ayları itibariyle Türkiye vizyonumuzun milletimizle daha da paylaşacağımız, sabah da anlatacağımız bir program serisi başlatıyoruz. 81 ilimizde 973 ilçemizin tamamında bu programlarımızı icra edeceğiz” diye konuştu.

‘AK Parti 14 Ağustos’ta 24. yaşını kutlayacak’

AK Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar, AK Parti’nin 14 Ağustos’ta gerçekleşecek 24. Yaş kutlamalarına ilişkin, “enel merkezde Cumhurbaşkanımızın da hitaplarıyla gerçekleşecek olan bir 24. yaş günü organizasyonumuz olacak 14 Ağustos günü burada. Bu kez diğer yıllara farklı olarak il başkanlıklarımızın da il başkanlarımızın, geliştirilmiş il başkanları toplantımızın da olduğu bir döneme denk geldiği için aslında büyük bir katılımla hem kurucularımızın, MKYK üyelerimizin, gençlik, kadın, milletvekillerimizin, eski bakanlarımızın diye detaylandırabileceğimiz yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan bir organizasyon olacak. Fakat aslında organizasyonun bizatihi kendisi değil, 24. yaşla birlikte biz bir yıl boyunca çok yoğun bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Çeyrek asırlık dönemi, yani 25. yıla kadar bir yıl boyunca devam edecek olan bir kampanya planlamamız söz konusu. 24. yaş günü bunun için bir başlangıç noktası olacaktır. Kampanya temalarımızı belirlediğimiz ve bundan sonraki süreçte de 25. yıla kadar neler yapacağımız, süren bir kampanyadan bahsedebilirim bu yıla özgü olarak” değerlendirmesinde bulundu.