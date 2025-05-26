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AK Parti ‘anayasa‘ çalışmalarına hız veriyor: ‘Anayasa Komisyonu’ kuruldu

AK Parti, yeni anayasa çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 10 kişiden oluşan ‘anayasa komisyonu’ kurdu.

Haber Merkezi
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AK Parti ‘anayasa‘ çalışmalarına hız veriyor: ‘Anayasa Komisyonu’ kuruldu
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Besti KARALAR - ANKARA 

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarına hız verme kararı alan AK Parti de komisyon kurulmasına karar verildi.

Ekonomim Gazetesi’nin edindiği bilgelere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak komisyona aralarında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu getirildi. Komisyon önümüzdeki günlerde çalışma takvimi ve yol haritası belirleyecek.

 

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