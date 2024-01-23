AK Parti Ankara adaylarını yarın açıklayacak: 5 ilçede MHP'yi destekleyecek
AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı programda açıklayacak. Ankara'da 20 aday açıklaması beklenen AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta MHP adayını destekleyecek.
İHA
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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belirlenen Ankara ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.