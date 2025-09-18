AK Parti'nin masasındaki anket “CHP’nin adayı İmamoğlu olsun” dedi

BESTİ KARALAR

Son kamuoyu araştırmasında, çeyrek asırdır iktidarda kalmasına rağmen, AK Parti’nin en yakın rakibinden birkaç puan önde olmasının, gelecek perspektifi açısından çok şey anlattığına dikkat çekildi. Bu bağlamda bir sonraki seçimde, AK Parti’nin, “Yeni AK Parti” olarak anılması için ‘neye ihtiyacı var?” sorusu yöneltildi.

Verilen yanıtların analizi yapılarak, öneriler şöyle sıralandı:

-Her alanda sağlam hukuk iklimi yerleştirilmeli

-Bu süreç, salt hukuki düzenlemelerle gerçekleştirilemez. Bu normların ana sınıfından başlayarak eğitimsel aşamalarda tüm topluma benimsetilmesi gerek.

-Dijital ekonomiye geçilmeli.

-Eğitimde kalite artmalı.

-AK Parti’nin gelecek tasavvurunu yeniden ele almak, bugünün Türkiye’sinin meselelerini 2002 Türkiye’si gibi sıralamak, önceliklendirmek ve iddialı bir şekilde hayata koymak olmalı.

2028 vizyonu nasıl olmalı?

AK Parti’nin son kamuoyu araştırmasında 2028 vizyonu için yeni anayasaya vurgusu da yapıldı. Bu bağlamda; bugünün ihtiyaçlarının, dünden farklı olduğu vurgulanan araştırma sonuç analizinde, “Bugünün ihtiyaçları fiziki ihtiyaçlardan ziyade daha sofistike ihtiyaçlar olarak görünüyor. Bir toplumun diriliği, düzeni anayasanın en başta geldiği hukuk sistemi ile mümkün olur” denildi. AK Parti’nin yaşadığı durgunluğun aşılması için; ‘Terörsüz Türkiye Süreci’, yeni anayasa arayışları, hukuk devleti inşası, dijital ekonomi perspektifi ve eğitimde kalite gibi başlıklarının iktidar partisinin yeni vizyonunu şekillendirmesinde önemli başlıklar olacağına işaret edildi.

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?"

Ağustos ayı kamuoyu araştırmasında, ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?’ sorusu da yöneltildi. Yüzde 50.9’luk bir oranla Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer alırken, Genel Başkan Özgür Özel ise adaylar arasında 7.6’lık bir oranla istenmeyen cumhurbaşkanı adayı oldu.

Özel’in genel başkanlığını destekleyen katılımcılar, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istemedi. Ankette Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 26.4’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izlerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 13.2’de kaldı.