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AK Parti belediyelere ‘Ramazan Genelgesi’ gönderdi

AK Parti'den partili belediye başkanlıklarına Ramazan Genelgesi gönderildi. Genelgede, ramazanda belediyelerin yardımlaşma ve dayanışmanın öncüsü olması istendi.

Haber Merkezi
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AK Parti belediyelere ‘Ramazan Genelgesi’ gönderdi
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AK Parti'den belediyelere 'Ramazan Genelgesi' gönderildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in imzasıyla gönderilen genelgede; AK Parti'li belediyelerde ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması ve milli, manevi değerlere hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

 Yardımlaşma ve dayanışmaya öncelik verilmesi istendi

AK Parti'nin milletin kurduğu bir hareket olduğu belirtilerek, parti ve belediyelerinin milli, yerli ve manevi değerlere bağlılıkla hizmet sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda, ramazan ayında belediyelerin, yardımlaşma ve dayanışmanın öncüsü olması gerektiğine dikkat çekildi.

"Sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, genelgedeki yazısında, ramazan ayının manevi ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği mübarek bir aydır. Bu mübarek ayda belediyelerimiz, vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya ve birlik beraberliği pekiştirecek faaliyetler düzenlemeye artırarak devam etmelidir." denildi.

Genelgede, "Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşayacak, manevi değerlerimizi en güçlü şekilde hissedeceğiz. Ramazanı en güzel şekilde değerlendireceğiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. AK belediyelerimiz, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olacak." ifadeleri kullanıldı.

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