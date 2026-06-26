AK Parti bugün Sapanca'da 3 günlük kampa giriyor

BESTİ KARALAR - ANKARA

Kabine üyelerinin, parti yöneticilerinin değişik başlıklarla yapacağı sunumların yanı sıra kamp da ilk kez geniş sunumlar yerine parti politikaları MYK üyeleri ile mevcut milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geleceği programda ele alınacak. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum oturumlarına ilgili bakanlar başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği parti politikaları oturumuna MYK üyeleri, istişare ve değerlendirme toplantılarına kabine üyeleri katılacak. İstişarelere ağırlık verilecek kamp programında, milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor. Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak. Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak. Parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek. Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak. Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.