Ak Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya ateş açtı.

Parti tabelası ve bayraklarının asılı olduğu binaya yapılan saldırı sonrası şüpheli polis ekiplerince yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saldırının ardından ilk açıklamayı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak suçlunun en kısa sürede bulunacağına inandıklarını ifade ederek tüm teşkilata geçmiş olsun dileklerini iletti.