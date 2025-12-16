AK Parti-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, 20 Aralık Cumartesi günü AK Parti'yi Meclis'te ziyaret edecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde hafta sonu önemli bir görüşme gerçekleşecek.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te AK Parti'yi Meclis'te ziyaret edecek." ifadesi kullanıldı.
MHP ile görüşme gerçekleşmişti
DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.
Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.