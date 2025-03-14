AK Parti DEM’den 50 maddelik yol haritası isteyecek

BESTİ KARALAR

ANKARA GÜNLÜĞÜ

AK Parti iktidarı DEM’in süreçle ilgili gündeme getireceği taleplere karşı, 50 başlıkta PKK’nın kendini fesh etme sürecini gündeme taşıyacak. Gözler 17 Mart’ta DEM heyetinin Meclis’te AK Parti Grubu’na yapacağı ziyarete çevrildi. Kamuoyu aracılığıyla Hükümete ve Meclis’e ‘adım atılsın’ mesajını ileten DEM bu kez taleplerini AK Parti’ye direk iletecek. DEM, sürecin yürütülebilmesi için Hükümet ve Meclis’in yasal, anayasal, demokratik ve hukuki adım atmasını istiyor. AK Parti ise DEM Heyeti’ne ilk önce PKK’nın 50 başlıkta kendini fesh etme sürecini iletecek. İktidar, ‘PKK kendini fesh etme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur’ mesajını verecek.

‘50 madde de süreç nasıl işleyecek?’

AK Parti kaynakları, PKK’nın kendini fesh etme ve silahları bırakma sürecinin 50 başlıkta tamamlanacağını söylüyor. “100 maddelik bir süreç. Bunun 50 maddesi PKK’nın kendini fesh etmesiyle ilgili. DEM’in kamuoyuna yansıyan talepleri bizim şu anda gündemimize alacağımız öncelikler değil. Öncelik PKK’nın kendisini fesh etmesi ve sürecin takibi” değerlendirmesini yapıyorlar.

AK Parti kaynaklarına göre sürecin işlemesi için; “PKK’nın kongresini toplayarak örgütü fesh etme süreci kontrolü ve takibi. Örgüte bağlı grupların feshi, silahların bırakılması, örgütün egemen haklarının bırakılması takip ve kontrol süreci, Türkiye’deki siyasi yapının devir ile ilgili değişim ve dönüşüm süreci, Avrupa’daki PKK’nın değişimi dönüşümü. 50 başlık içinde terörün faaliyetlerini sonlandırması da var. Bunlar arasında, kara para akışı, terörün finansmanı, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti ve insan kaçakçılığı ve bu faaliyetlerin sonlandırılması. PKK’nın faaliyetleri arasında pek çok konu var. Bunların sonlandırılmasıyla ancak süreç tamamlanır. Tek başına silahları bırakmak yeterli değil. Bu başlıkların hayata geçmesi öncelik’ açıklamasını yapıyorlar.

Sürecin tamamlanması için 50 başlığın ardından ancak Hükümetin ve Meclis’in atacağı adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, DEM’in randevu talebine Ramazan Bayramı sonrası yanıt vereceği belirtiliyor. DEM Heyeti Pazartesi AK Parti ile MHP ile görüşecek. İzleyen hafta sonu heyetin İmralı’ya 4’üncü ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.