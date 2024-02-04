AK Parti Denizli'de 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmak için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Fuat Köktaş, Sırrı Süreyya Sadi Bilgiç ve Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve partililer katıldı. Yoğun ilgi gösterilen aday tanıtım toplantısının İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, tüm ilçelerden en güçlü adayları çıkarttıklarına inandıklarını söyledi. Teşkilatının tüm kademeleriyle gece gündüz çalışacaklarına söz verdiğini ifade eden Başkan Güngör, “Denizli sevdadır, Denizli’ye hizmetkar olmak güzel bir nasiptir. Bu da herkese nasip olmaz. Denizli teşkilatı olarak tüm ilçelerini cumhur ittifakı olarak kazanma gibi hedefimiz var. Allah’ın izniyle Denizli’de 20’de 20 yapmaya hazır mıyız? Tabi ki de sadece tüm ilçeleri değil, Denizli’mizin şehri emini belediye başkanımız ve adayımız Osman Zolan ile bir kez daha Allah’ın izniyle kazanacağız. Buna inancımız da azmimizde tamdır. 31 Mart gecesi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Allah bizlere zafer nasip etsin. Biz teşkilat olarak Denizli’mize ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir söz veriyoruz. Bugünden itibaren tüm adaylarımızla teşkilat olarak kapı kapı dolaşacağız. Denizli’de bir destan yazacağız. Mevcut belediyeleri tekrar kazanacağız. Ak partinin belediyeciliğini özlemle bekleyen ilçelerimiz var. Merkezefendi, Bozkurt ve Babadağ’ı tekrar AK Parti belediyeciliği ile buluşturmaya söz veriyor musunuz?” dedi.

“Teröristlere selam gönderen CHP yöneticilerinin halkımızla helalleşme gereği vardır”

31 Mart seçimlerinde Denizli’nin tümüyle kazanacağını ifade eden MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Osman Zolan ile Büyükşehir’de güler yüzlü hizmet olduğunu söyledi. Osman Zolan’ın deprem bölgesinde gösterdiği çabalar nedeniyle oy bir vatandaş olarak oy vereceğini belirten Başkan Yılmaz, “Üstat Abdurrahim Karakoç diyor ki, “Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, hakikatten yana bakın siz.” Buradan PKK ile HDP ile demlenen, kurultayda teröristlere selam gönderen Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst düzey yönetiminin halkımız ile helalleşme gereği var. PKK bir terör örgütüdür, HDP onun siyasal uzantısıdır. Selahattin Demirtaş’ta demlenmiş bir teröristtir” ifadelerini kullandı.

“Kişi ilçe, mahalle, sokak ayrımı yapmadık”

Bugüne kadar yaptıkları gibi sadece milletine hizmet edeceğini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2004 yılında Denizli’de başlayan Ak Belediyeciliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izinden giderek pek çok eser kazandırdıklarını kaydetti. Görev süresi boyunca hiç ayrım yapmadıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Nerede bir şey yapılması gerekiyorsa oraya koştuk. Kişi ilçe, mahalle, sokak ayrımı yapmadık. Derdi olana derman olmak için koştuk. Hayal denen işleri bir bir gerçekleştirdik. Arkamızda ki en büyük güç ise Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun belediyecilik anlayışını Denizli’mizde inşa etmek için gayret sarf ettik. Sadece yapılar yaparak mı hizmet ettik? Hayır, aynı zamanda gönüller yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize dedi ki “Hizmetler gereklidir, olmazsa olmaz ama gönüller yapılmalıdır. O olmadan hiçbir şey olmaz.” Hem hizmet ettik hem de gönüllerde yer edindik. Biz Denizli sevdamızın peşinden gidiyoruz. Her kesimin başkanı olma noktasında gayret sarf ettik. Herkesin bize ulaşması noktasında kapılarımızı gönüllerimiz açtık. Hamdolsun Denizli’miz bizi hep gönüllerine bastılar. İnşallah 31 Mart akşamı da Denizli’miz yine en güzel kararı verecektir” şeklinde konuştu.

“Siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz”

Aday gösterilmeyen partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz, kırılmak olmaz, ben olmaz, biz olduğumuz sürece oluruz. Biz bir dava adamı parti olabiliriz. Kırılmak olur mu olur, üzülmek olur mu olur ama 3 gün olmalıdır.

Üzülmüyorum derseniz yalan söylersiniz. İnsanız çünkü nefsimiz var. Ama bu 2-3 gün sonra devam ettirmek bizim yetişme tarzımıza anlayışımıza ters bir davranış şekli olur. Biz bu dönem 21 yıl yaptık, belediye başkanlığını da 5 yıl yaptık. Ama bize dediler ki sen 21 yıl milletvekilliği yaptın 5. dönemini tamamladın yeter artık dediler, ‘Eyvallah baş tacı’ dedik. Benim yerime gelen arkadaşlarda benden daha iyi yaptığını görerek büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği açıklanmıştı. Bugün ise ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Adaylar şöyle gerçekleşti:

Acıpayam - Fikret Gümüş

Babadağ - Murat Kumral

Baklan - Yusuf Gülsever

Bekilli - Mustafa Çoban

Beyağaç - Mustafa Akçay

Bozkurt - Akif Bayar

Buldan - Mesut Sarıbaloğlu

Çal - Fethi Akcan

Çameli - Cengiz Arslan

Çardak - Hüsnü Yılmaz

Çivril - Gürcan Güven

Güney - Halil Ayhan

Honaz - Ali Semerci

Kale Mehmet - Salih Sağınç

Sarayköy - Ahmet Necati Özbaş

Serinhisar - Cemal Kobaş

Tavas - Hüseyin İnamlık

Merkezefendi - Ekrem Başer

Pamukkale - Halil Pekdemir