  3. AK Parti Devrek İlçe Başkanı istifa etti
AK Parti Devrek İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zonguldak’ın Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğu nedeni ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. Bu kutlu yolculukta omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

