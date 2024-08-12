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AK Parti, ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak

AK Parti, ekim ayında "yeni anayasa" çalışmalarına başlayacak.

AA
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AK Parti, ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak
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Alınan bilgiye göre, AK Parti, "sivil ve demokratik bir anayasa" hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.

Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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