AK Parti eski İlçe Başkanı Şaban İş yaşamını yitirdi
Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medyadan yapığı paylaşımla duyurdu.
Partimizin her kademesinde samimi bir gayretle görev yapan mücadele insanı, İl Başkan Yardımcım, çok değerli dava arkadaşım, dostum, kardeşim Şaban İş’in vefatının derin üzüntüsü içindeyim.— Abdullah Doğru (@abdullahdogru01) August 2, 2025
Merhum kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesinin hüznünü… pic.twitter.com/4pLR9eLsFu