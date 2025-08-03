  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti eski İlçe Başkanı Şaban İş yaşamını yitirdi
Takip Et

AK Parti eski İlçe Başkanı Şaban İş yaşamını yitirdi

Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti eski İlçe Başkanı Şaban İş yaşamını yitirdi
Takip Et

Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.

Acı haberi, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sosyal medyadan yapığı paylaşımla duyurdu.

Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybettiProf. Dr. Metin Sözen hayatını kaybettiGündem
Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek oran hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar...Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek oran hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Teşvikler artırılacak: 'Ev Gençleri' ekonomiye kazandırılacakTeşvikler artırılacak: 'Ev Gençleri' ekonomiye kazandırılacakGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
İki ilde kuvvetli, 17 ilde gök gürültülü yağış bekleniyor
İki ilde kuvvetli, 17 ilde gök gürültülü yağış bekleniyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 kaçakçılık organizatörü tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 kaçakçılık organizatörü tutuklandı
Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti
Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı duyurdu: Tıbbı kenevirin kullanılacağı 15 hastalık belli oldu
Tıbbı kenevirin kullanılacağı 15 hastalık belli oldu
Başakşehir’de kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı
Başakşehir’de kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı
AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!
AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!