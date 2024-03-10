AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti.
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yaptığı açıklamada, hakkındaki eleştirilerin ardından ailesinin ve AK Parti’nin daha fazla yıpratılmaması adına görevinden affını istediğini açıkladı.
Ne olmuştu?
6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden Çetin, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Naz Akdoğan ile görkemli bir törenle evlenmesiyle gündeme gelmişti.