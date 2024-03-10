AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yaptığı açıklamada, hakkındaki eleştirilerin ardından ailesinin ve AK Parti’nin daha fazla yıpratılmaması adına görevinden affını istediğini açıkladı.

Ne olmuştu?

6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden Çetin, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Naz Akdoğan ile görkemli bir törenle evlenmesiyle gündeme gelmişti.