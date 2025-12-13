AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa etti
AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa etti açıkladı.
Osman Yılmaz açıklamasında sorumlulukla yürüttüğüm AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını söyledi. Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.
Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.