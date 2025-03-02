AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman net konuştu! Seçim için tarih verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya’daki AKP İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda deprem bölgesine yönelik çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Hatay’ın sorunlarına çözüm üretmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Yayman, “Depremzedelerimizin sesi olmaya, Hatay’ın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Cumhur İttifakı olarak söz veriyoruz; son depremzede yuvasına kavuşana kadar gece gündüz çalışacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan gergin görüşmeye de değinen Yayman, “Allah’a hamdolsun ki bizim Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi" dedi

Seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız” dedi.