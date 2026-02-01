AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Millet kendi anayasasını yapmalı"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla’da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışman Meclisi Toplantısı’na katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yazıcı, anayasa yapma hakkının asıl sahibinin millet olduğunu hatırlattı.

Meclis duvarlarında yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne atıfta bulunan Yazıcı, milletin bugüne kadar bu hakkı tam anlamıyla kullanamadığını ifade etti. Mevcut anayasa üzerinde yapılan iyileştirmelere değinen Yazıcı, "Bütün bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada gerçekleştirilen 19 değişikliğin 12 tanesi bizim iktidarımız döneminde yapıldı. En büyük değişikliği 2017 yılında gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik" dedi.

Yapılan tüm değişikliklere rağmen anayasanın bir bütünlük arz etmediğini söyleyen Yazıcı, yeni anayasa hedefinin hem AK Parti’nin kuruluş bildirgesinde hem de muhalefetin vaatlerinde yer aldığını belirtti. Yazıcı, "Talebimiz açık; Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı. Milletimiz, sahip olduğu anayasa yapma hakkını artık tam tekmil bir şekilde kullanabilmelidir" ifadesini kullandı.