AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Rüzgara göre yönümüz değişmez

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, İl Başkanı Ali Çetin, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti milletin durduğu yerde, merkezde yer almasına rağmen kimliği olan bir partidir. Rüzgara göre yönümüz değişmez. Bakışımız başkalaşmaz. Biz muhafazakar ve demokrat kimliğe sahip bir partiyiz. Muhafazakar değerlerin nesilden nesile aktarılması, bizim hedeflerimiz arasında. Biz demokrat bir partiyiz. Demokrasi en iyi yönetim biçimidir. Çoğulculuğu öngörür. Hak ve özgürlükleri önemser demokrasi. Dolayısıyla muhafazakar değerleriyle demokratik değerler arasında sinerji oluşturmaya çalışan bir kimliğe sahibiz" dedi.

'Türk siyasi hayatı maalesef çalkantılarla dolu'

AK Parti'nin kurulduğunda yaşananları anlatan Yazıcı, "Bu coğrafyada hem ülkemiz insanı için hem çevremiz için hem de dünya sulhuna katkı verecek bir konuma Türkiye'yi getirmek üzere birlikte yürüyoruz. Türk siyasi hayatı maalesef çalkantılarla dolu ama biz o süreçlerde liderimizle birlikte yola çıktığımızda karşılaştığımız sorunları, merkeze insanı yerleştirmek siyasetimizin temelinde de millete yaslanmak suretiyle milletten aldığımız güçle yürüyüşümüzü sürdürdük. Siyaset mücadele alanıdır. Siyasete doğru insanlar, düzgün insanlar, milletiyle hemhal olmuş insanlar uzak durursa siyasette kirlilik çoğalır" diye konuştu.

AK Parti'nin hükümeti kurmasının ardından ilk icraatının 15 yıldır devam eden OHAL'i kaldırmak olduğunu söyleyen Yazıcı, "Türkiye, dünya coğrafyasının çok önemli kesişiminde, çok önemli. Üç kıtanın kesiştiği bir kavşaktayız. Böylesi ülkeleri yönetmek zordur. Herkesin gözü oradadır. Bu coğrafi konum Türkiye için stratejik bir üstünlüktür. Ama bu stratejik üstünlüğü ileriye taşıyacak, hamle yaptıracak bir lidere ihtiyaç vardır. O lider, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza kimi çevrelerin saldırmaya kalkışmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu coğrafi stratejik üstünlüğü, liderliğiyle daha ileriye taşıma, hem bölgeye hem dünya sulhuna katkı verecek bir vizyona sahip oluşundan kaynaklanıyor. Ben her sorunu çözdüğümüz iddiasında değilim. Ama hep doğru şeyler yaptık. İktidara geldiğimizde güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığı yüzde 80 dolayındaydı. Bu alandaki ihtiyaçlarımızı önemli ölçüde yerli yapmak suretiyle, dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ye indirdik" dedi.

'AK Parti dışında proje üreten parti yok'

Siyasetin değerler üzerinden yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Değerler hepimizin. Onun için biz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet derken bunlar hepimizindir. 86 milyonun. Siyasi rekabeti Türkiye'nin sorunlarını çözmek anlamında proje yarışı yapmak suretiyle sürdürmeliyiz. Bu anlamda da AK Parti dışında proje üreten, milletin herhangi bir sorununa çözüm amaçlı bir proje ortaya koyan parti maalesef yok. Siyasetin bana göre en büyük sorunu, en büyük boşluğu da bu boşluktur. Dünyanın da değerleri itibarıyla her platformda, Gazze'de olsun, Orta Doğu savaşında olsun, soykırımda olsun sözünü yükselten, duruşunu gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor. İnsanlığın kazanımı, ortak değerlerin sözcülüğünü yapan liderlerin başında da Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bu anlamda özellikle Gazze ile alakalı İspanya Başbakanını da bu vesileyle saygıyla andığımı takdir ettiğimi ifade ediyorum."

'Yolsuzları arsızlıkları hırsızlıkları sizler yaptınız'

Büyükşehir Belediyesi'ni hizmet üretmemekle eleştiren AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, "Turizmin göz bebeği, cennet marka şehre, eser ve hizmet siyaseti bekleyen bu şehre, dünyanın gıptayla baktığı, bu çalışmalar yakışmıyor. İçler acısı halleri var. Bu kadar yolsuzlukları, bu kadar arsızlıkları, hırsızlıkları sizler yaptınız. Bizim bunda hiçbir elimiz yok. Pavyonlarda delege pazarlığı yapan sizlersiniz. Biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz eser üretmeye devam ediyoruz. Her şeye rağmen kavşaklar açıyoruz. Her şeye rağmen hastaneler yapıyoruz" dedi.

Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise "Terörsüz Türkiye ile ilgili hala bazılarının endişeleri var. 40 yıl Türkiye'nin gündemi terördü. Şimdi birinci gündemimiz ekonomi oldu. İnşallah ekonomiyi de birinci gündem olmaktan çıkaracağız" diye konuştu.