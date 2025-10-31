AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, bu yıl altıncısı düzenlenen The Future Healthcare İstanbul 2025 etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte; bilimin, teknolojinin ve sağlığın geleceğini tartışmak üzere alanında uzman isimler bir araya geldi.

İki gün süren buluşmada, yapay zekâ, longevity (uzun yaşam), dijitalleşen çocukluk ve kişiye özel sağlık uygulamaları gibi başlıklar öne çıktı. Etkinlik, 54 bini aşkın canlı yayın izlenmesi ve bini aşkın fiziksel katılımcıyla katılımcıyla dikkat çekti.

“Sağlık ekonomisine uygun çözümler üretmeliyiz”

Etkinliği altı yıldır büyük tutkuyla sürdürdüklerini vurgulayan Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu Çağlar Gözüaçık, “İnsan yaşamını yeniden şekillendirmekten bahsediyorsak, bunu yalnızca yapay zekâdan medet umarak değil; bilim, yaratıcılık ve insan ilişkileri arasında bağ kurarak yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Boğaziçi HTTM İcra Komitesi Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ise “Sağlığın nereye gideceğini konuşmamız gereken bir dönemdeyiz. Türkiye geride değil ancak atmamız gereken adımlar var. Sağlık ekonomisine uygun, kendimize özgü çözümler üretmeliyiz" dedi.

“Bilim, yıllarımıza hayat katmanın peşinde”

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, bilimin, teknolojinin ve vicdanın dengesine dikkat çekti.

Yerebakan şöyle konuştu:

“Bugün bir teknoloji masalı anlatmaya değil, insan yolculuğunu hatırlatmaya geldim. Yıllar geçtikçe odağımızdan insanı çıkarmaya başladık. Oysa tıbbın temeli insandır. Yapay zekâdan biyoteknolojiye kadar her gelişme, insanı merkezine almadığı sürece anlamını yitirir. Hepimiz uzun yaşamanın yollarını arıyoruz ama asıl mesele, uzun değil sağlıklı yaşamak. Bilim ömrümüze yıllar değil, yıllarımıza hayat katmanın peşinde.

Kalori kısıtlaması, Akdeniz diyeti, güçlü sosyal bağlar yaşlanma hızını azaltıyor. Bizi yaşlandıran zaman değil, alışkanlıklarımız. Yapay zekâ hayatımıza girdi, ama bu bir kaçınma değil, akıllı kullanım çağrısıdır.

Zihinlerimiz dijitalleşirken vicdanı ve bilgeliği unutmamalıyız. Çünkü sağlıkta dönüşüm, insanın dönüşümüne bağlıdır. Dengeyi kaybettiğimizde ne toplumda huzurdan ne de insanda sağlıktan söz edebiliriz.”