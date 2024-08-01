  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Süleyman Soylu açıklaması
Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Süleyman Soylu açıklaması

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Süleyman Soylu bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Süleyman Soylu açıklaması
Takip Et

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, “Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.

"Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir"

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıGündem

 

Kastamonu'da rehine krizi: Anne sağ kurtarıldı, bir polis şehit olduKastamonu'da rehine krizi: Anne sağ kurtarıldı, bir polis şehit olduGündem

 

Gündem
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi
Anneannesini öldürmüştü: Abdülaltif Şener'den oğlu hakkında açıklama
Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Bakırköy’de E5 kenarında korkutan yangın
Bakırköy’de E5 kenarında korkutan yangın
Kastamonu'da rehine krizi: Anne sağ kurtarıldı, bir polis şehit oldu
Kastamonu'da rehine krizi: Anne sağ kurtarıldı, bir polis şehit oldu