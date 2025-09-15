AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan Zengezur Koridoru hakkında kritik açıklama

Zorlu, Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan ulaşım hattı olacak Zengezur Koridoru'nun önemini, Iğdır ziyareti sırasında AA muhabirine değerlendirdi.

Iğdır'ın coğrafi konumundan bahseden Zorlu, "Iğdır, bizim Terörsüz Türkiye projemizin terörsüz bölge ile birlikte bu bölgede parlayan bir yıldızı, sembol bir şehri olacak. Aynı zamanda da büyük Türk dünyası ve Hazar coğrafyasının o ekonomik kapasitesinin, Anadolu'muza ve Avrupa'ya geçiş noktalarından birisi olacak. Bunlar hayal değil. Artık ete kemiğe bürünüyor, gerçekleşme evresinde. Bize düşen bu teknik ve diğer detayları hazırlayarak inşallah bölgemizi ve ülkemizi bu konuda hazırlıklı hale getirmek olacak." diye konuştu.

"Buraya 'Türk Koridoru' denildi"

Zengezur Koridoru'nun, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra bölgedeki Türk devletlerini birbirine bağlayacağını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru esasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha önceki zirvelerinde ortaya çıkmış bir yaklaşım biçimi. Buraya 'Türk Koridoru' denildi, çünkü Zengezur Koridoru ifadesi, tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk Kapısı', Kazım Karabekir Paşa'nın 'Şark Kapısı' dediği şekilde, aynı anlayışla ve vizyonla şimdi inşallah Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri'nden, Hazar üzerinden Azerbaycan ve Nahçıvan geçişli bu büyük ulaştırma ve lojistik koridor, Iğdır, Kars ve bölgemizdeki diğer şehirlerle bütünleşik bir biçimde çok büyük bir ekonomik kapasiteyi hayata geçirecek."

"Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme görüşmeleri devam ediyor"

Ermenistan ile ilişkilere de değinen Zorlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler gayet olumlu bir biçimde ilerliyor. Bizim yine Azerbaycan ile Şuşa Beyannamemizde ortaya koyduğumuz ciddi bir irade ve bu gelecek vizyonuydu. Bir yandan da biliyorsunuz Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme görüşmeleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Kürşad Zorlu, koridorun hayata geçirilmesiyle bölgenin kalkınacağını belirterek, "Bütün bunların hepsi aslında büyük, bizi bekleyen, yakın gelecekteki o refaha dayalı yükselişin işaretleri. Bölgemiz, yani Güney Kafkasya, Iğdır-Nahçıvan hattında çok önemli bir barış, huzur ve refah projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.