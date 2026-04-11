AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözler, kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını ve insanlığa karşı işlediği suçları perdelemeye yönelik hezeyanlardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları, bölgeyi kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklemekte, bu durum uluslararası toplumun daha yüksek sesle sorgulaması gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uzun süredir bölgesel barışın tesisine yönelik çok yönlü ve ilkesel bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Ala, Türkiye'nin yaklaşımının, çatışma üretmek yerine diyalog kanallarını açık tutmak, vekalet savaşlarını körüklemek yerine uluslararası meşruiyet zemininde çözüm arayışlarını öncelemek olduğunu aktardı.

Ala, "Bu bağlamda Türkiye, kendi ulusal güvenliğinin yanında, bölgesel istikrarı ve küresel barış perspektifini merkeze alan bir dış politika izlemektedir. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücü Netanyahu'yu rahatsız etmiştir." açıklamasını yaptı.