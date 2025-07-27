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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Devletimizin tüm imkanlarıyla sahada olduğu bu zorlu süreçte, ormanlarımızı ve doğal yaşamı korumaya yönelik mücadelemiz, son alevler tamamen söndürülene dek kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'daki orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun ve koordineli müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

"Can kaybı yaşanmaması için her türlü tedbir titizlikle uygulanmıştır"

Bu çerçevede, 1777 personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopter olmak üzere toplam 10 hava aracının yangının kontrol altına alınması için görev başında olduğunu aktaran Ala, şunları kaydetti:

"Yangınlardan etkilenen yerleşim alanlarında yaşayan 1765 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlanmış, can kaybı yaşanmaması için her türlü tedbir titizlikle uygulanmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahada olduğu bu zorlu süreçte, ormanlarımızı ve doğal yaşamı korumaya yönelik mücadelemiz, son alevler tamamen söndürülene dek kararlılıkla devam edecektir. Bu mücadelede fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize minnettarız. Ülkemiz genelinde alevlerle mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

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