  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Takip Et

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Gürsu'ya bağlı İpek Yolu Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgelerinde incelemeler gerçekleştiren Ala, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ve Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kestel ve Gürsu bölgesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını hatırlatan Ala, "Söndürülmüş olan bölgelerde bile zaman zaman yeniden alevlenmeler baş gösteriyor. O yüzden bütün birimlerimiz, teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız, oldukça duyarlı." diye konuştu.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Ala, yangın çıktığı andan itibaren kurumların ciddi bir organizasyon ve koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa'da da ilk başladığı andan itibaren bakanlarımız buradaydı. Onların koordinasyonunda yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çevredeki illerden de dahil olmak üzere vatandaşlar, herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Bugün 3 vatandaşımızın cenaze törenine katıldık, şehit oldular, Allah rahmet eylesin. Bolu'dan aracıyla buraya gelmiş bir vatandaşımız. Buradan 2 vatandaşımızı da alarak gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmişlerdi. Buradan dönüşte aracın şarampole yuvarlanması neticesinde maalesef hayatlarını kaybettiler. Milletimizin başı sağ olsun."

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına da değinen Ala, "Yangın söndürme çalışmaları, büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır. Şu anda yangınla birlikte söndürme çalışmaları da devam ediyor." dedi.

"Resmi açıklamalar dışındakilere itibar etmesinler"

Efkan Ala, vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Resmi açıklamaların dışındaki sosyal medya platformlarındaki açıklamalara değil, resmi açıklamalara güvenip inanıp ona göre hareket etsinler. Resmi açıklamalar dışındakilere itibar etmesinler. Valilik, bakanlıklar, bütün devlet kurumları, elbirliğiyle çalışmaktadır. Herhangi bir talep veya ihbarı resmi kurumlara yapsınlar." ifadesini kullandı.

Ala'ya, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

TCMB Başkanı Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulunduTCMB Başkanı Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulunduEkonomi

 

Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, Ukrayna için 10-12 gün süre vereceğim!Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, Ukrayna için 10-12 gün süre vereceğim!Dünya

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: İhmali olan varsa gereken yapılacaktır
Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: İhmali olan varsa gereken yapılacaktır
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!
Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı
Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı
SPK'dan 'suç ve ceza' bilançosu: 154 kişi ve kuruma 323 milyon 275 bin 595 TL ceza
SPK'dan 'suç ve ceza' bilançosu: 154 kişi ve kuruma 323 milyon 275 bin 595 TL ceza
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyorlar?
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyorlar?