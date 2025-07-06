AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan: Seçimsiz 3 yıllık dönemi planlıyoruz

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştireceği 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda, Türkiye’nin önündeki seçimsiz 3 yıllık dönemi en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir strateji oluşturacak.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her kampta yeni dönem yol haritasını milletvekilleri ve parti yöneticileriyle paylaştığını hatırlatarak, bu kampın 2025–2026 dönemine ilişkin stratejilerin belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Halkın talepleri masaya yatırılacak

Kamp süresince güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplumsal sorunlar gibi başlıklarda çeşitli paneller ve oturumlar düzenlenecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla yürütülecek toplantılarda halkın talepleri ve sahadaki gözlemler de masaya yatırılacak.

İnan, “Milletimizin meselelerini uçtan uca değerlendireceğimiz bu kampın hem ülkemiz hem partimiz için son derece verimli geçeceğine inanıyorum. Reform siyasetimizin kalbi Kızılcahamam’dır” ifadelerini kullandı.