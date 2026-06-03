AK Parti Genel Sekreteri İnan: 2028'de tarihi zaferi tekrar elde edeceğiz

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek olan geleneksel İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Partilerinin il binasında teşkilat mensuplarıyla buluşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kamp sürecinden ve yapılması planlanan görüşmelerden söz etti. İnan, ayrıca 2028 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçmek istediklerini aktardı.

"2028 yılında çok tarihi bir zaferi tekrar elde edeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Biz demokrasimizden tutun diğer bakanlıklara kadar kalem kalem her alanda 7-8 kat milletimizin desteğiyle büyüttüysek arkamızda Sakarya’nın kale gibi duruşundan yer aldığını ifade etmemiz gerekir. Genel başkanımız gelenekselleşmiş Kızılcahamam kampımızın 33’üncüsünü Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapma talimatını bizlere verdi. Bizlerde bugün AK Parti’nin en güçlü istişare geleneği olan ve bu istişareden milletimizin ferahladığı, milletin sorunlarının konuşulduğu ve büyük çoğunun çözüldüğü bu toplantıyı burada yapacağız. Parti olarak güçlenerek devam ediyoruz. Emin olun 2028 yılında çok tarihi bir zaferi tekrar elde edeceğiz, partimizi çok güçlü bir oyla yeniden iktidar yapıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da bir kez Cumhurbaşkanı seçerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.