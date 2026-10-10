AK Parti Genel Sekreteri İnan: Özgür Özel'i benzin istasyonlarından uzak tutsunlar

‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Manisa'da bir dizi ziyaret ve programa katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, "Ülkemiz şu anda ciddi birtakım olayların içerisinden geçiyor ve burada birtakım bilgi kirlilikleri var. İşte bunlara en güzel cevabı inşallah bugün vereceğiz" dedi.



AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Dün Cumhurbaşkanımızın bir konuşması denk geldi. Oturdum izledim ve çok etkilendim. Şöyle diyordu: 'Biz AK Parti'yiz. Adı adıyla müsemma gerçekten ak bir partiyiz. Bizi sakın diğer partilerle karıştırmayın.' Evet, biz hırsızdan, arsızdan, uğursuzdan cumhurbaşkanı adayı çıkarmayız. Biz hırsızların peşinden gidip hırsız olduklarını bile bile, yolsuzluk yaptıklarını bile bile onları temize çıkarmak için iftiralar atmayız, yalan söylemeyiz. O yüzden bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

"Bu davaya zarar veren kimse burada barınamadı"

AK Parti'ye zarar verenlerin partiden uzaklaştırıldığını ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İnan ise, "AK Parti gürül gürül coşkun bir şekilde akan bir nehir gibidir. Bu kudretli nehir, bu güçlü nehir akmaya her daim devam eder. İçindeki kiri, içindeki pası, içindeki tortuyu bünyesinde bir dakika dahi tutmaz. Şiddetle kenara fırlatır, içinden atar ve fırlatır atar. Bizim içimizde şaibelerle bu davaya miligram zarar veren hiç kimse ama hiç kimse bu zamana kadar barınmadı. Şu saatten sonra da asla ve asla barınmaz. O nedenle bugün yakamıza taktığımız bu AK Partimizin şanlı rozeti bu milletin hakkını koruma, bizlere hakkını, menfaatini koruma sorumluluğu yükler. Milletin hakkına el uzatan kim olursa olsun o rozet onun yakasında durmaz, duramaz. Bizde parti mensubiyeti yanlışa göz yummanın kılıfı asla olmaz. Çok net söylüyorum. Bugün partimiz çatısı altında bir kişi dahi bile şaibeli bir şekilde barınamaz. Bu zamana kadar da barınmadı. Bundan sonra da partimiz çatısı altında hiç kimse barınamayacaktır. Bunun da altını çizerek söylüyorum" dedi.

"Bunların adını yeni yalanlar partisi koysak yeridir"

Konuşmasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan İnan, "Haklarında iddianamelerde bin tane tanık ifadesi olanlar, bugün kalkmışlar bize laf söylemeye cüret ediyorlar. Sizin o kirli ağzınız bizim tertemiz dava arkadaşlarımızı anmaya yetmez. Peki ya Özgür Özel? Çıkmış bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Özgür Özel, sen bugüne kadar yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete, irtikaba bulaşmış tek bir kişiyi yanından uzaklaştırabildin mi? Manisa'dan soruyorum. Çevresinden, yakın çevrenden atabildin mi? Hayır. Atamadı, atamaz. Çünkü yolsuzluk şebekesinin başı da, hırsızlık şebekesinin başı da, rüşvet şebekesinin başı da bizzat ama bizzat ta kendisidir. Bugün karşımızda adeta yalan, adeta talan ve yolsuzluk fabrikasının olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Bunların adını şimdi kurdular ya YP diye bir parti. Buradan da söyleyelim. Bunların adını yeni yalanlar partisi koysak yeridir" diye konuştu.

"Özgür Özel'i benzin istasyonlarından uzak tutsunlar"

İnan, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarından uzak tutsunlar. Rüşvet şartlarının lokasyonu olmasın. Her an Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonlarını o kirli rüşvet şartlarının lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar. Bugün Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları üç tane, beş tane villa alsın diye gizli hakediş vermelerini, iddianamelerdeki rüşvetleri bu millet, Özgür Özel asla unutmadı. Senin hırsızlık şebekelerini ve yol arkadaşlarını da asla unutmadı. Adalet Bakanımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Narkotik operasyonları yapıyor. Yakalananların WhatsApp mesajlarında Özgür Özel'le bu uyuşturucu satıcılarının mesajları çıkıyor."