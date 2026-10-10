AK Parti Genel Sekreteri İnan, YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır'dan 110 bin TL tazminat kazandı

İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başarır'ın 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada, İnan'a yönelik sözlerine ilişkin açılan manevi tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, Başarır'ın sarf ettiği sözlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, 110 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar Yargıtay kararları ve Avrupa İnsan Hakları İçtihatları gereğince siyasi kişilerin normal kişilere göre daha ağır eleştirilere katlanma zorunluluğu var ise de davalının davacıya söylediği sözler eleştirici sınırlarını aşmış davacıyı aşağılayıcı küçük düşürücü bir söylem olduğundan yüksek yargının belirlediği ilke ve kurallar gözetildiğinde olayın oluş şekli tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve statüleri gözetildiğinde 110 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesinin hakkaniyete uygun olduğu vicdani kanaatine varılmıştır."

İnan'ın avukatı Abdulvahap Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahsil edilecek tutarın tamamının müvekkili tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışlanacağını açıkladı.