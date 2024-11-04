Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda cezalar artıyor! Teklif TBMM'ye sunuldu

AK Parti ruhsatsız silah taşımada hapis cezasını artırılmasını da içeren 46 Maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Ruhsatsız silah cezası

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin ayrıntılarını açıkladı. Hazırladıkları teklif ile cezasızlık algısının biteceğini söyleyen Güler, “Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Çakarlı araç kullananlara ceza artacak

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek” dedi. Teklifle; namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Düzensiz göçle mücadele ile ilgili son durumu da paylaşan Güler, düzensiz göçmenlerin kısa sürede gönderileceğini belirtti. Düzenleme ile, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

"Hukuki boşlukların giderilmesi için düzenlemeler yaptık"

Güler, teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına yönelik de değişiklikler öngörüyor. Ayrıca, kamu güvenliğini tehlikeye sokan yabancılarla ilgili sınır dışı kararı ve iptaline ilişkin davaların kısa sürede sonuçlanması için de düzenleme getiriyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli dönemlerde verdiği iptal kararlarına yönelik de hukuki boşluklarının giderilmesi için düzenlemeler yaptık." ifadelerini kullandı