  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Grup Başkanı Güler: Kötü örnek ve yanlışları olan, yorulanlar için görev değişikliği olacak
Takip Et

AK Parti Grup Başkanı Güler: Kötü örnek ve yanlışları olan, yorulanlar için görev değişikliği olacak

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Grup Başkanı Güler: Kötü örnek ve yanlışları olan, yorulanlar için görev değişikliği olacak
Takip Et

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşesine taşıdı. Fırat, Güler'in "AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası"nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı.

Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:
"Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."

"Kötü örnek olanlar, yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır"

AK Parti’de başlayan olağan kongre sürecini anlatan Güler, şunları söyledi:
"Gündemimizde toplumun beklentileri ve ihtiyaçları var. Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır. Ancak bu isimleri, emek sarf eden, partinin kuruluşundan itibaren gece gündüz çalışan insanlarla aynı kefeye koymamak gerekiyor."

Gündem
Şeyda polisin katiline 12 gün önce dava açılmış: Annesi şikayetçi olmuş
Şeyda polisin katiline 12 gün önce dava açılmış
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 2 kente deprem uyarısı: Zemin çok kötü! Yapılar depremlerden dolayı yorgun düştü
Zemin çok kötü! Yapılar depremlerden dolayı yorgun düştü
YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'birleşme' açıklaması
YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'birleşme' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması