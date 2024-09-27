AK Parti Grup Başkanı Güler: Kötü örnek ve yanlışları olan, yorulanlar için görev değişikliği olacak

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşesine taşıdı. Fırat, Güler'in "AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası"nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı.

Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:

"Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."

"Kötü örnek olanlar, yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır"

AK Parti’de başlayan olağan kongre sürecini anlatan Güler, şunları söyledi:

"Gündemimizde toplumun beklentileri ve ihtiyaçları var. Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır. Ancak bu isimleri, emek sarf eden, partinin kuruluşundan itibaren gece gündüz çalışan insanlarla aynı kefeye koymamak gerekiyor."