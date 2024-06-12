AK Parti: Depremzedelere kira yardımı kesilmedi

ANKARA (EKONOMİ) Deprem bölgesinde 7 bin 500 lira olarak verilen kira yardımlarının 12’nci aydan sonra kesileceği iddiaları Meclis Genel Kurulu’na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen depremzede vatandaşların ancak yüzde 12’sinin konutlarının teslim edildiğini söyledi. Emir, “Kalanlar hala barakadalar, konteynırdalar ve kiradalar. Mart ayından beri kira yardımı yapılıyor. Geçen ay bakanın açıklaması var, 'konutlarını verene kadar kira yardımı devam edecek' dedi. Ama anlıyoruz ki kira yardımı haziran ayında son kez verilecek. Bu kabul edilemez. Bu kişiler hala depremzede, hala konutlarına ulaşamadılar, hala kiradalar. O halde bunlara ödenen 5 bin liralar niye kesiliyor? Bunun akılla vicdanla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur” sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise gelen eleştiriler üzerine depremzedelere verilen kira yardımlarını kesilmediğini söyledi. Usta, “Kira yardımları kesilmiş değil. Kira yardımları 5 bin lira olarak başladı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. '12 ay' denilmişti ancak 12 ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13’üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecek” dedi.