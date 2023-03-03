AK Parti: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü

Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in altılı masa ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Altılı masanın tarihe gömüldüğünü kaydeden Tunç, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Altılı masanın toplanıp toplanıp dağıldığını aktaran Tunç, "Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya, Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç şunları kaydetti:

"Birbiriyle taban tabana zıt, koltuk paylaşımı dışında herhangi bir ortak noktası bulunmayan, milletimizi suni gündemle meşgul eden altılı masa tiyatrosu fiyasko ile sonuçlanmış, bugün itibarıyla seçimi göremeden iflas etmiştir. Tek vaatleri eskiye dönüş olan, milli irade yerine kendi vesayetleri altında kukla bir cumhurbaşkanı arayan altılı masa ortakları, eski Türkiye'nin kumpaslarını, koalisyon kavgalarını milletimize bir kez daha hatırlatmıştır. Hayalini kurdukları güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi çökmüştür. Bizim gündemimiz aziz milletimizin gündemidir."

Cumhur İttifakı'nın gündeminin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha ileriye taşıyarak milletin refahını artırmak, demokrasiyi yükseltmek olduğunun altını çizen Tunç, şunları aktardı:

"Vakit, güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte destek olma vaktidir. Vakit, asrın felaketi sonrası yaralara merhem olma, milletimizin taleplerine cevap verme, güven ve istikrarı sürdürme, sağlam bir irade vaktidir."