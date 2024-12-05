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AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak
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Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor.

Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.

AK Parti, il kongreleri ile il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini seçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te olacak

AK Parti Gaziantep İl Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 4 ildeki kongrelere ise bakan ve genel başkan yardımcıları katılacak.

8. Büyük Olağan Kongre çalışmaları kapsamında 878 ilçede kongresini gerçekleştiren AK Parti, bu süreci aralık ayı sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyor.

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