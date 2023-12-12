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AK Parti, hakem yumruklayan Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti, hakem yumruklayan Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti
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AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

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