AK Parti harekete geçti: Seçim için erken mesai başladı

Her seçim sonrasında bir sonraki seçime odaklanan AK Parti, bu kez çalışmalarına gurbetçilerden başladı. İlk olarak, sınır kapılarında AK Parti'nin yurt dışındaki Türklere yönelik hizmetlerini tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor. Kitapçıklarda oy kullanma imkânları, e-Devlet sayesinde Türkiye’ye gelmeden yapılabilen resmi işler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik, sağlık ve gümrük, trafik, seyahat kolaylıkları anlatılıyor.

Kitapta yer alan bilgiler arasında, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının 260’a çıkarıldığı, e-Konsolosluk hizmeti, gezici konsolosluk hizmeti, 8 dilde 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezi gibi hizmetlerin hayata geçirildiği, yurt dışında yaşayan vatandaş arasından onları temsilen milletvekilleri seçildiği bilgileri de bulunuyor.

Kurumların çalışmaları anlatılıyor

Bunun yanı sıra Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmayı ve onlara her alanda yardımcı olmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu, Türkiye Maarif Vakfı, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu gibi kurumların çalışmaları anlatılıyor.