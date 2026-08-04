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AK Parti heyeti, Yeni Yol Partisi Grubu ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Partisi Grubunu ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti heyeti, Yeni Yol Partisi Grubu ile görüştü
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Meclis'te, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

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