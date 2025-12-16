AK Parti heyetinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Yayman, ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Paylaşıma göre, AK Parti heyeti, Bahçeli ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti'li yayman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Hatay Milletvekillerimiz Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı ile birlikte; depremin ilk anından itibaren Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmayan, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiyi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Cumhur İttifakı kadrolarının kararlı ve dirayetli takipleriyle Hatay’ımızda tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin son durumu Değerli Büyüğümüze arz ettik. Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiye nazik kabulleri ve şehrimize verdiği değer için şükranlarımızı sunarak Cenab-ı Allah’tan sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz."