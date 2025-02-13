AK Parti iddiası gündeme gelmişti! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özdağ, 2019 yerel seçimlerinde Akşener'in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirterek, Akşener'in CHP ile iş birliği yaptıkları dönemde kendisine, "Selçuk Bey kazanıyorsunuz, gidin aday olun, bir yıl sonra da AK Parti'ye katılın" şeklinde bir öneride bulunduğunu iddia etti.

Akşener cephesinden ilk açıklama

Söz konusu iddia siyasi kulislerde tartışılırken, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan iddialara yanıt geldi.

Açıklamalarının tamamımın gerçek dışı olduğunu vurgulayan Bekar, Akşener'in 2019 yerel seçim süreçlerinde Özdağ ile telefon ya da yüz yüze görüşmediğinin altını çizdi. Bekar, Akşener’in basına vermiş olduğu demeçlerde de bunun net şekilde görüleceğini belirtti.

Özdağ'ın adaylık talebini hukukçu İrfan Sönmez aracılığıyla Akşener’e ilettiğini ifade eden Bekar, "Ancak sonrasındaki süreçte hem Özdağ’ın kişisel kaygıları hem de Millet İttifakı ortağı CHP’nin karşı çıkması üzerine adaylığı gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

'Hukuki sürece başvuracağız'

2019 yılında yaptığı açıklamalarda; Özdağ'ın teklifini İYİ Parti’nin değil Saadet Partisi’nin de kabul edemediğini aktaran Bekar, "Ne ilginçtir bugünkü çirkin ve asılsız iftiralarına o günlerde değinmemiştir" dedi. Meral Akşener hakkında yalan ve iftira üzerinden yapılan söylemlerin bir ‘kişisel reklam kampanyasına’ dönüştüğünü vurgulayan Bekar, Özdağ ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan Bekar açıklamasında, Akşener'in bazı televizyon kanallarında konuya ilişkin verdiği yanıtları ve Özdağ'ın paylaşımlarına da yer verdi.