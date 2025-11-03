AK Parti, iktidara gelişinin 23. yılına özel video paylaştı: Bir milattır 3 Kasım

AK Parti, iktidara gelişinin 23’üncü yılına özel hazırladığı video klibi “Bir milattır 3 Kasım” etiketiyle paylaştı.

AK Parti, iktidara gelişinin 23’ncü yılında tarihteki bazı “ilkler”in anlatıldığı bir video klip paylaştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen partinin paylaştığı klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözlerine yer verildi.

Videoda Erdoğan'ın sözleri üzerine, “Bu söz söylendiğinde bir milattı. Çünkü o gün yorgunluk bitti, diriliş başladı. Korku bitti, cesaret başladı. Karanlıklar bitti, yeni Türkiye başladı” ifadeleri kullanıldı.

Klip, AK Parti’nin sosyal medya hesabından, “Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı” notuyla paylaşıldı.